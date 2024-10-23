نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك السابق: في حال تتويج الأبيض بالسوبر المصري "هتبقى القاضية بجد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد دويدار، لاعب الزمالك الأسبق، عن مواجهة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في نهائي بطولة السوبر المصري. المباراة، التي ستقام غدًا الخميس على أرض الإمارات، تشهد منافسة شديدة بين قطبي الكرة المصرية.

تعليق دويدار على نهائي السوبر المصري

وفي تعليقه على اللقاء، قال دويدار: "لاعبو الأهلي خائفين من لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، والزمالك إذا فاز ببطولة السوبر ستكون (القاضية اللي بجد)، والزمالك سيكون في أسبوعين كسب السوبر الإفريقي والمحلي".

واعتبر دويدار أن هذا هو الوقت الأنسب للزمالك لحصد لقب السوبر المصري، حيث إن الفوز به بعد السوبر الأفريقي سيعزز من الحالة النفسية للاعبين وسيجعلهم أقوى طوال الموسم.

وبالحديث عن بعض الغيابات في صفوف الزمالك، أوضح دويدار أن غياب دونجا بسبب الإصابة أمر متوقع، وأن غياب مصطفى شلبي لن يكون له تأثير فني كبير على الفريق. كما أكد أن شيكابالا سيتولى دور مدير الكرة في الفريق خلال الفترة القادمة.