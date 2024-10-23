نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ اليوم الأربعاء 23 أكتوبر، مباريات الجولة الثالثة من عمر منافسات بطولة الدوري الأوروبي، حيث سيكون هناك العديد من المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم.

تذاع جميع مباريات الدوري الأوروبي عبر قنوات بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات البطولة.

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في بطولة الدوري الأوروبي

سبورتنج براجا 5:30 بودو/ جليمت

جالطة سراي 5:30 إلفسبورج