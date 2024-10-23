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أحمد جودة - القاهرة - اقترب فريق أتلتيكو مينيرو البرازيلي من التأهل لنهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على ضيفه ريفر بليت الأرجنتيني 3 / صفر مساء الثلاثاء (صباح الأربعاء بتوقيت جرينتش) في ذهاب الدور قبل النهائي من البطولة.

أتلتيكو مينيرو يفوز على ريفر بليت ويقترب من التأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس

وأنهى أتلتيكو مينيرو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ديفيرسون بروم سيلفا في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، سجل أتلتيكو مينيرو هدفين عن طريق ديفيرسون بروم سيلفا وباولينيو في الدقيقتين 70 و74.

وبهذا الفوز أصبح أتلتيكو مينيرو بحاجة للفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدفين في مباراة الإياب ليتأهل للمباراة النهائية.

في المقابل بات فريق ريفر بليت بحاجة للفوز بفارق أربعة أهداف في مباراة الإياب التي تقام على ملعبه (المونيمونتال) يوم الأربعاء المقبل.