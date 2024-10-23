أهلي صنعاء يخسر أمام دهوك العراقي

أهلي صنعاء يخسر أمام دهوك العراقياستهل فريق أهلي صنعاء مشاركته في دوري أبطال الخليج للأندية، بخسارة أمام مضيفه دهوك 0-2 في اللقاء الذي جمعهما في ملعب الأخير ضمن افتتاح الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.

وقدم الأحمر الصنعاني أداء واقعيا ولعب المباراة بتوازن، بحثا عن الخروج بنتيجة مقبولة، حيث خرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي شوط اللقاء الثاني تحديدا عند الدقيقة 55 كاد مهاجم الأمبراطور حمزه محروس أن يباغت دهوك بهدف التقدم، بعدما انفراده صريحة، ليسدد كرة قوية أخرجها الحارس لركلة ركنية، قبل أن يحرز أصحاب الضيافة هدفين في الدقيقتين 57 و 90.

بهذه الخسارة حل الأهلي ثالثا دون نقاط، وتصدر النصر الإماراتي الذي تغلب على ظفار العماني 5-3، ليأتي دهوك ثانيا متخلفا بفارق هدف، وجاء الفريق العماني رابعا دون نقاط.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي الصنعاني المباراة الثانية في قطر أمام النصر الإماراتي في 6 نوفمبر المقبل ضمن الجولة الثانية.