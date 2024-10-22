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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حارس مرمى المارد الأحمر في مباراة القمة المقبلة، في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي يكشف للفجر الرياضي حارس الفريق في مباراة القمة

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن الفريق اختتم مرانه الرئيسي منذ قليل على ملعب الكريكت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا للزمالك في السوبر المصري.

وأضاف، أنه وفقًا لمران الفريق اليوم، فإن محمد الشناوي سيبدأ مباراة القمة أساسيًا في حراسة المرمى، على أن يتواجد مصطفى شوبير على مقاعد البدلاء.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على سيراميكا كيلو باترا في الدور قبل النهائي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مساء الخميس المقبل وذالك على الأراضي الإماراتية.

