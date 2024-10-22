إيناس عز الدين بإطلالة ملكية في أحدث ظهور (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطفت الفنانة إيناس عز الدين، الأنظار إليها في أحدث ظهور خلال حضورها حفل زفاف ابنة المنتج عاصم المنياوي، بحضور نجوم الفن والمجتمع.

تألقت إيناس، بفستان أسود ملكي طويل، أبرز أنوثتها وجمالها، واختارت إكسسوارات مميزة لتكمل إطلالتها الأنيقة، مما جعلها محط أنظار الجميع.

إيناس عز الدين في أحدث ظهور لها

الفستان أبرز قوامها الممشوق، وظهرت بتسريحة شعر مميزة بعدما تركت شعرها منسدلا على كتفيها، واعتمدت على مكياج ناعم وأنيق.

يأتي هذا الظهور بعد مشاركة إيناس في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية، حيث شهد الحفل حضور نخبة من نجوم الفن المصري.

آخر أعمال إيناس عز الدين

يذكر أن آخر أعمالها إيناس عز الدين مسلسل يحمل اسم "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.