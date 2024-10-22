نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقطة سودا أول عمل درامي لـ أحمد عزمي بعد أزمة قلة أعماله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر فريق عمل مسلسل "نقطة سودا" الذي من المقرر طرحه قريبًا ويشارك به عدد كبير من النجوم ومن أبرز تلك المنضمين أحمد عزمي بعدما تحدث عن قلة أعمال قبل ذلك .



أحمد عزمي ونقطة سودا



ويطل علينا الفنان أحمد عزمي بعد غياب طويل من خلال مسلسل "نقطة سودا " وبخاصة بعدما تحدث عن قله أعماله الفترة الماضية .



أحداث نقطة سودا



وتدور أحداث مسلسل نقطة سودا لـ أحمد فهمي في إطار تشويقي رومانسي، ويتكون من 15 حلقة، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.



أبطال مسلسل نقطة سوداء

يشارك في بطولة مسلسل نقطة سوداء، مجموعة من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، ناهد السباعي، وفاء عامر، سوسن بدر، سارة سلامة، نضال الشافعي، أحمد خالد صالح، سماح أنور، هاجر أحمد، هدى الإتربي، أحمد بدير، أحمد مجدي، أشرف عبد الغفور، ومازن عبد الناصر، ومن تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.



تفاصيل مناشدة أحمد عزمي للمتحدة





وكتب أحمد عزمي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " صباح الخير.. ومع الأيام الأولي في عام جديد من حياتي ادعو الله تعالي أن يرزقني وإياكم بنعمة الرزق والعمل وأتمني أن يتيح لي الساده المسئولين عن الشركة المتحدة فرصة للمشاركة في أعمالهم المتميزة.

وتابع:" تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2006 وشاركت في العديد من الأعمال وحصلت من خلالها على جوائز منها على سبيل المثال، أحسن ممثل دور ثاني عن فيلم الأبواب المغلقه من المهرجان القومي للسينما، وأحسن ممثل دور ثاني من مهرجان الإعلام عن مسلسل الجماعة".



وأضاف: "أحسن ممثل مهرجان الاسكندريه قبلات مسروقة، وجائزة خاصة من لجنة التحكيم عن فيلم "الوعد"، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قدمت أعمالا في كثير من الدول العربية ومع كبار النجوم، مسرحية "الملك لير"، مع النجم يحي الفخراني والتي عرضت في مهرجان الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومسلسل "حرب الجبالي" مع الأستاذ صادق الصباح "لبنان"، كما قدمت لشبكة راديو و تلفزيون العرب برنامج أعمال خالدة وفيلم "المنبر" الإمارات العربية المتحدة"