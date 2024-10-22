نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل جديدة حول فيلم Gladiator 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرحت شركة Paramount Pictures صورًا جديدة للنجم العالمي دينزل واشنطن من الفيلم المرتقب Gladiator 2، الذي سيتولى إخراجه المخرج الشهير ريدلي سكوت.

ومن المقرر عرض الفيلم في دور السينما في 22 نوفمبر المقبل. ويلعب النجم بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي جسده جواكين فينيكس في الجزء الأول) الذي أنقذه ماكسيموس (الذي قام بدوره راسل كرو).

أبطال فيلم Gladiator 2

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزها دينزل واشنطن، كوني نيلسن، ديريك جاكوبي، دجيمون هونسو، جوزيف كوين، بيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

ومن جانبه، أكد بول ميسكال أنه أنهى تصوير الجزء الثاني من الفيلم، حيث سيتولى دور "لوسيوس". وأشار خلال ظهوره في برنامج The Graham Norton Show بأنه "نجا من التصوير"، مضيفًا بطريقة مازحة أنه سيتعرض للخطر إذا كشف مزيد من التفاصيل حول موعد الإصدار.

كما تحدث ميسكال عن كيفية اختياره لهذا الدور، حيث ذكر أنه كان مشغولًا بمسرحية "Streetcar Named Desire" عندما اتصل به ريدلي سكوت للانضمام إلى المشروع، وكان رده الفوري هو "نعم".

وفي سياق متصل، أوضح سكوت كيف تم اختيار ميسكال، حيث قال إنه تعرف عليه من خلال أشخاص عاديين، وبعد مشاهدته في مسلسل معين، أدرك أن السيناريو يعمل بشكل جيد، مما جعله يفكر في ميسكال كخيار مثالي للبطولة.