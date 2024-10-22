فن ومشاهير

"هنا الزاهد" تتألق في أحدث إطلالتها في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - "هنا الزاهد" في أحدث إطلالتها في برشلونة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعينها احدث صورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كانت تستمتع بأواخر أيام الصيف في برشلونة.

 

إطلالة الفنانة هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورًا نهارية مميزة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكانت هنا الزاهد ترتدي فستانًا قصيرًا باللون الأصفر، كما حرصت على وضع مكياجًا خفيفًا وهادئًا، وشعرا منسدلًا.

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إطلالة الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام 
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هنا الزاهد 
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هنا الزاهد

 


آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد

ومن الجدير بالذكر أن الفنانة هنا الزاهد خاضت بطولة فيلم بعنوان "فاصل من اللحظات اللذيذة" والذي تم عرضه في شهر أبريل الماضي لهذا العام الحالي 2024، وكان واحد من أبرز الأفلام المنافسة في موسم عيد الفطر المبارك، وقدمت الفنانة هنا الزاهد من خلال أحداث الفيلم شخصية "درية السيد أحمد"، وهو فيلم ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية.


أبطال وصناع فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

 والجدير بالذكر أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة كان من بطولة كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة هنا الزاهد، هشام ماجد، بيومي فؤاد، غادة إبراهيم، محمد ثروت، بالإضافة إلى العديد من النجوم ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كلا من شريف نجيب وجورج عزمي، ومن إخراج أحمد الجندي.

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البوستر الرسمي لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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