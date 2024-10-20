“مش هتحتاج تروح لدكتور تاني!”… عشبة جبارة متوفرة في كل مطبخ تنظف القولون وعلاج طبيعي لمشاكل الهضم والمعدة

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رياض - احمد صلاح - يُعاني كثير من الاشخاص من اضطرابات القولون العصبي، وربما يكمن الحل الذي يبحثون عنه في الاعشاب الطبيعية، وذلك بعد قيام متخصصي التغذية بإجراء دراسات عديدة حول مجموعة من الأعشاب ومن ثم إثبات قدرتها في السيطرة على الحالات المزمنة التي تؤدي إلى آلام البطن والانتفاخات وغيرهم وبالتالي تحسين حياة الأفراد.

أعشاب للقضاء على مشاكل القولون العصبي

شاي النعناع:

اشتهر القولون باعتباره أحد الأعشاب الفعالة في علاج مختلف مشاكل وأعراض القولون العصبي، حيث تم التوصل إلى أنه يعمل على استرخاء عضلات الأمعاء ويطرد الغازات ويخفف من النفخة والغازات والتقلصات.

طريقة الاستخدام:

من أشهر الطرق هي القيام بغلي أوراق النعناع ثم تصفيتها في كوب وتناولها مباشرة، أو القيام بنقع أوراق النعناع في المياه الفاترة لمدة جيدة، ثم الشرب، وضع زيت النعناع في المياه المغلية وتناولها.

شاي اليانسون:

يتميز شاي اليانسون بخواصه في معالجة مشاكل الهضم والمعدة ولذلك يعتبره الكثيرون من أفضل الأعشاب المعالجة للقولون.

طريقة الاستخدام:

القيام بإحضار 1 ملعقة كبيرة من بذور اليانسون وغليها في الماء أو نقعها في ماء فاتر أو وضع المسحوق الخاص بها في 2 كوب من الماء المغلية ومن ثم شربها.

شاي الشمر:

يستخدم شاي الشمر بشكل رئيسي في التخلص من الغازات والانتفاخ والتلبكات المعوية وعلاج الإمساك.

طريقة الإستخدام:

تم إجراء دراسة على مجموعة من الأفراد أوضحت أن خلط زيت الشمر مع الكركم يساعد في معالجة مشكلات القولون العصبي، وبعد مرور 30 يوم شعر هؤلاء الأفراد باختفاء مختلف الأعراض والاضطرابات وتحسن حالتهم ومن ثم تعزيز الشعور بالراحة.

طريقة استخدام:

تحضير خليط يتكون من 2 ملعقة كبيرة من الشمر، كمية جيدة من بذور الكراوية، النعناع، 1 كوب كبير من الماء المغلية 10 دقائق، كما يمكن تحضير الأكياس الجاهزة للشمر.

شاي البابونج:

يضم مواد مضادة للالتهاب قوية الفاعلية وهذا يجعله يساهم في استرخاء العضلات المعوية، علاج التقلصات، التخلص من الغازات.

طريقة الاستخدام:

يمكن تحضير أي من الأكياس الجاهزة للبابونج، اوراق البابونج الطازجة/المجففة.

شاي الكركم:

تم إجراء دراسة على الكركم ومدى فعاليته في معالجة المشكلات الهضمية والتي من خلالها تم معرفة أن الأشخاص الذين قاموا بتناول كبسولات الكركم بشكل منتظم تخلصوا من مختلف مشكلات وأعراض القولون في غضون ثمانية أسابيع.

أعشاب إضافية لعلاج القولون

لم تقتصر فوائد الأعشاب على تلك المشهورة فقط بل هناك أنواع عديدة استطاعت أن تُثبت فعاليتها في تخفيف أعراض القولون ومنها:

شاي الهندباء.

شاي عرق السوس.

شاى الزنجبيل.

شاي نبات القراص.

الخزامي.

شاي الأعشاب وصفة طبيعية لراحة القولون

يعتبر شاي الأعشاب هو العلاج السري ضد مختلف اضطرابات القولون وهو تجربة طبيعية فعالة حيث يقدم الفوائد التالية: