عاجل - ضربة جوية من حزب الله لـ الاحتلال في الجولان.. قصف منطقة عسكرية إسرائيلية (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - حزب الله يعلن استهداف منطقة عسكرية إسرائيلية فى الجولان السورى المحتل

أعلن حزب الله اللبنانى اليوم استهداف منطقة عسكرية للاحتلال الإسرائيلى فى الجولان السورى المحتل بواسطة الطيران المسير، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

كان حزب الله اللبناني، قد أعلن اليوم، إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأكد الحزب التصدى لـ25 عملية تقدم لجيش الاحتلال، مشيرا إلى أنه تم استهداف تحركا لقوات العدو الإسرائيلي في جبل كحيل ببلدة مارون الراس برشقة صاروخية.

كما أضاف الحزب أن قوات المقاومة استهدفت مربض بيت هلل برشقة صاروخية، بالإضافة إلى استهداف تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في الحارة الشرقية لبلدة مركبا وأيضا بموقع المالكية ومستعمرة كريات شمونة.