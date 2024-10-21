العالم اليوم - فصائل عراقية تعلن شن هجوم على موقع عسكري إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 01:27 صباحاً - أعلنت فصائل عراقية مسلحة في الساعات الأولى من صباح الإثنين، أنها شنت هجوما على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان المحتل بالطيران المسيّر.

وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو أسقط طائرة مسيّرة "عبرت إلى إسرائيل من الشرق"، وهو ما يشير عادة إلى هجوم مصدره العراق.

وجاء الاعتراض الإسرائيلي للمسيّرة بعد انطلاق صافرات الإنذار في غور الأردن.

وتشن فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران هجمات على إسرائيل، لكن على فترات، تزامنا مع الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة ومعاقل حزب الله في لبنان.