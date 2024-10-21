نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الريان ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا على الريان القطري في مواجهة عربية مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-25.

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على الخليج بثلاثية نظيفة، وتحقيقه العلامة الكاملة في البطولة بانتصارين على بيرسبوليس والوصل.

في المقابل، يسعى الريان لتدارك نتائجه السلبية بعد خسارتيه أمام الهلال والنصر، حيث يأمل في تحقيق أول فوز له في البطولة لتحسين ترتيبه الذي يحتل فيه المركز الأخير.

فيما يلي نقدم لكم تفاصيل مباراة الأهلي السعودي والريان، بما في ذلك موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد المباراة



تقام المباراة يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، على استاد أحمد بن علي المونديالي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة



يمكن متابعة المباراة في السعودية عبر قنوات SSC HD، بينما تُبث على قناة beIN Sports AFC 3 في قطر والعديد من الدول العربية، باستثناء الإمارات حيث ستنقل عبر أبوظبي الرياضية.