الرياضة

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الريان في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد فريق الأهلي السعودي لملاقاة الريان القطري غدًا الإثنين في ثالث جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقد قرر المدير الفني للأهلي، ماتيايس يايسله، التشكيلة المناسبة للمباراة، مع استمرار غياب الحارس ميندي.

حقق الأهلي الفوز في أول جولتين من البطولة على حساب كل من بيرسبوليس الإيراني والوصل الإماراتي.

التشكيلة المتوقعة للأهلي في مواجهة الريان تتضمن:

حراسة المرمى: عبدالرحمن الصانبي

خط الدفاع: علي مجرشي، إيبانيز، ديميرال، عبدالله العمار

خط الوسط: رياض محرز، زياد الجهني، فرانك كيسيه

خط الهجوم: إيفان توني، فراس البريكان، غابري فيغا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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