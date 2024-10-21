حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 22-10-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 21 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: الجو الإيجابي يجعلك تجرؤ على التعبير عن آرائك، تكثر الاتصالات والزيارات والمحاضرات، وتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة.

عاطفياً: على الرغم من أنه يوم واعد بانفراج مادي، قد تطرأ بعض المشاكل العاطفية، فكن أكثر ضبطاً للنفس ولا تتسرع في اتخاذ المواقف.

صحياً: حالتك الصحية على ما يرام وتختفي شكواك من الإرهاق بعدما حصلت على الراحة التامة، لديك أكثر من طريقة وفرصة لممارسة رياضة جديدة.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: تتقدم بشجاعة وإيجابية وتعمل على إزالة العراقيل وتصحيح الأخطاء فتربح قضاياك بكل جدارة واحترام.

عاطفياً: تنزعج لبعض الخلافات بالرأي ويتغير مزاجك، لكن من الضروري تمالك الأعصاب والامتناع عن التهور في العلاقة بالشريك.

صحياً: تعاني الإرهاق اليوم بسبب ضغوط العمل، وتتزايد رغبتك في العودة إلى ممارسة الرياضة والتمتع باللياقة البدنية العالية مرّة جديدة.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: حذار الانفعال، قد تخسر صفقة تجارية او قضية قانونية تحت تأثير الانفعال، لذلك كن هادئاً كي تحقق النجاح المطلوب.

عاطفياً: انتظر انتهاء العاصفة لتناقش المواضيع الحسّاسة والدقيقة، ولا تحاول أن تفرض على الشريك رأياً إذا لمست نفوراً أو رفضاً، فعلى الأرجح أنتَ تثير نقمته أو عدائيته.

صحياً: سوف تعاني بعض نوبات البرد بسب تعرضك للهواء البارد في احد المرتفعات الجبلية، فحاول أن تتناول مضاداً حيوياً.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: تتضاعف الحيوية بحيث لا أحد يستطيع اللحاق بك، وتباشر مشروعاً وتفاوض وتتحدى العراقيل.

عاطفياً: تعرف يوماً واعداً وجيداً ترحب فيه بتجديد في الوضع العاطفي، وتشعر بقوة وشجاعة لا تضاهى، وتكون موعوداً بعلاقة جيدة مع أحد الأشخاص من محيطك العائلي.

صحياً: تستعيد عافيتك ونشاطك بعد فترة من الإرهاق وتتخلص من عوامل الضغط النفسي التي تعرضت لها في الآونة الآخيرة.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: تهتم بشؤون عائلية وبتطوير مهنتك، ويعني الأمر التفكير في تغيير مكان الإقامة أو تحول بعض الخلافات إلى قضية يجب حسمها.

عاطفياً: تبتسم لك الحياة ويكون الحب على موعد معك، وتتابع أحداثاً طرأت في الماضي وتبدو سعيداً بالتطورات.

صحياً: يجب أن تهتم بالشؤون الصحية التي يمكن أن تصبح دقيقة، وتشعر برغبة في استعادة توازنك الأول، ومحاولة تقوية نفسك بدنياً، استغل هذه الرغبة وحولها إلى حقيقة.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: وجود القمر الجديد في برج الحوت في مواجهة برجك يسبب لك ببعض التقلبات في العمل إذا كنت تعمل في الشأن العام تكسب التأييد في حال روّجت فكرة جديدة، ويصبح الحظ حليفك لكي يوفر لك مساعدة ودعماً من قبل بعض القادرين.

عاطفياً: يوم متقلب تدعوك الى الهدوء وعدم الاستعجال، لا يمكنك أن تكون في كل الأمكنة وكل الأوقات في وقت واحد، يجب أن تخصص للشريك الوقت الذي يستحقه.

صحياً: رفّه عن نفسك قدر الإمكان وتجنب الإرهاق والعمل ساعات طويلة وتحاش المشاعر السلبية وافعل ما تستطيع

لقيام به من دون ضغوط.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: يناسبك تمتاما وجود القمر الجديد في برج الحوت فتجد نفسك منهمكاً في إتمام الواجبات الكثيفة، نظم وقتك كي لا تهمل بعض المسؤوليات، وثق بنفسك وخياراتك وحدسك، من دون التطلع الى الآخرين.

عاطفياً: كن شجاعاً واعترف بالخطأ ولا تتكبر، لأن هذا يجعلك تخسر الشريك، لذلك تحدث معه واعتراف بالخطأ حتى تستعيد ثقته بك.

صحياً: تشعر بالارتياح إزاء تطور الأوضاع وتنعكس الأجواء إيجابياً على صحتك، وعليك بممارسة بعض التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً:يوم جيد جدا تدعمك الكواكب والقمر الجديد من برج الحوت المائي ويقدم لك مجالات كثيرة وتفتح امامك ابواب المنافسة والمغامرة تتصالح وتسامح وترد الامور الى مجراها الطبيعي

عاطفياً: تحاول أن تتجنب الدراما والمشاكل بينك وبين الشريك، فأنت تحب أن تعيش كل لحظة بلحظتها وتستمتع بالأوقات السعيدة معه.

صحياً: إحم استقرارك الصحي ولا تسمح لنفسك بالتصرّف بشكل طائش حتى لو كثرت الضغوط واشتدت المصاعب.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، تحت تاثيرات القمر الجديد من برج الحوت المعاكس لبرجك لذلك سارع إلى تكثيف الجهود تفادياً لتفاقم المسؤوليات، فقد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء ويضعك أمام ضرورة حسم الأمور.

عاطفياً: تخيم اجواء عذبة ورومانسية فتبدو الشؤون العاطفية أكثر أهمية بالنسبة إليك، وتقع في الغرام إذا كنت عازباً أو يحصل ما هو مفاجئ في إيجابياته، فتقرر الزواج.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص أصحاب الأذية وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين أينما كنت لتسترضي وتهدئ أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: تترك انطباعاً جيداً في أثناء حفل أو اجتماع، وتتمتع بسرعة بديهة وبأفكار ذكية، فتكثر الاتصالات بك للحصول على خدماتك.

عاطفياً: تجد نفسك مملتئاً طاقة وحيوية، وتشعر أنك محظوظ على الرغم من الصعاب المهنية، وينتابك ميل إلى التمتع بالحياة والعطلة والسفر.

صحياً: تجنب كبت عواطفك العميقة لأن الغضب المكبوت يمكنه أن يتسبب بتشنج عصبي، كن أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرك الدفينة.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: بغضّ النظر عن عمرك وحقل اختصاصك، يبتسم لك الحظ، مع وجود القمر الجديد والكواكب مجتمعة في الحوت فيىالبيت الثاني بيت المال والمكاسب والارباح المالية والمعنوية ما يجعلك ترغب في تعلم لغة أو مهارة جديدة وتبدو سعيداً ومطمئناً.

عاطفياً: يبدو الشريك أكثر تفهماً وتقرباً منك، ويساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة في حينها، وينقذك من أي ورطة.

صحياً: من الخطوات التي يجب عليك اتباعها يومياً هي ممارسة التمارين الرياضية، فهي تجعل صحتك سليمة وتشعرك بأنك في حالة افضل كل يوم.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 22-10-2024

مهنياً: يوم مميز جدا مع وجود القمر الجديد الى جانب الكواكب في برجك الشمس والمشتري كوكب الحظ ما يجعلك تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك، تتجسد أحلامك يا عزيزي، وتنتقل إلى مرحلة أخرى من مهماتك.

عاطفياً: تسعى بكل طاقتك إلى المحافظة على من تحب على الرغم من ميلك إلى فرض طريقتك الخاصة في التعاطي مع الأمور.

صحياً: تتغلب هذا اليوم على الكسل وتستعيد حماستك المعتادة، وتميل إلى البحث عن النشاطات الترفهية التي تؤمن لك المرح وتساعدك على اكتساب لياقة بدنية من دون جهد كبير.