نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر ملك قورة تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ملك قورة، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تلقيها عزاء جدتها، برفقة والديها، مساء أمس، في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تقديم واجب العزاء.

ملك قورة

والجدير بالذكر أنه قد رحلت جدة الفنانة ملك قورة عن عالمنا، يوم الأربعاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، وتم تشييع الجنازة يوم الخميس، من مسجد السيدة نفسية عقب صلاة الظهر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين لمواساة "ملك" في محنتها.

آخر أعمال ملك قورة

وكان آخر أعمال ملك قورة هو مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة وعدد من النجوم، منهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير.

وأيضًا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث لعبت البطولة مع الفنانين: هنا شيحة، نبيل عيسى، نهى عابدين، طارق صبري، إسلام جمال، فيلم "بعد الشر" كضيفة شرف في العمل، كتبته أمين جمال ووليد أبو المجد، وأخرجه أحمد عبد الوهاب، وشارك في البطولة علي ربيع.

آخر أعمال ملك قورة في السينما

ومن آخر أعمالها السينمائية، كان فيلم "جوازة توكسيك" بطولة كلًا من: "ليلى علوي، بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، تامر هجرس، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: لؤي السيد، وإخراج: محمود، دارت احداثه في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية.