في ذكرى ميلاد حسن الأسمر أيقونة الطرب الشعبي.. تعرف على أبرز المحطات في حياته

القاهرة - محمد ابراهيم - يُعتبر حسن الأسمر أحد أبرز رموز الطرب الشعبي في مصر، حيث ترك بصمة لا تُنسى في عالم الموسيقى والغناء،وتميز صوته القوي وأسلوبه الفريد في الأداء، مما جعله يحظى بشعبية كبيرة بين جمهور واسع من محبي الموسيقى.

ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير، عن مسيرته الفنية وأهم محطات حياته، بالإضافة إلى تأثيره على الساحة الفنية والمجتمع المصري.

نشأة حسن الاسمر



ولد المطرب الشعبي حسن الأسمر عام 1959، إذ تعود أصوله إلى صعيد مصر تحديدا محافظة قنا.

واشتهر حسن الأسمر كونه أحد أشهر مطربي اللون الشعبي في مصر، وذلك قبل انتقاله لعالم السينما.

وقدم المطرب الشعبي عددًا من الأفلام، بالإضافة إلى عدة مسرحيات ومسلسلات تليفزيونية في حياته الفنية، إذ كانت أبرز أعماله كالآتي: مشاركته في مسلسل "أرابيسك" للفنان الكبير صلاح السعدني.

كانت أبرز أعماله في المسرح مسرحية "باللو"، أشهر أغانيه "توهان، سمارة، أعملك إيه، كتاب حياتي".

ويعد حسن الأسمر أحد نجوم الأغنية الشعبية، إذ تربع على عرش الأغنية الشعبية لسنوات خلال فترة التسعينيات.



أشهر أغاني حسن الأسمر



نجح الأسمر في خطف قلوب الجماهير من خلال غنائه "كتاب حياتي"، ومتشكرين، وأعملك إيه حيرتني، وعلى فين ياهوى، وأنا أهه وأنت أهه، وأشكي لمين، وادلع ياحلو".

اختفاء حسن الاسمر

يذكر أن المطرب حسن الأسمر اختفى فترة عن الساحة الفنية منذ مشاركته في مسلسل "قمر" مع الفنانة فيفي عبده، عام 2008.

وعاد حسن الأسمر بحملة إعلانية بدأ عرضها مع بداية رمضان 2011، على لحن أغنيته الشهيرة كتاب حياتي.

وفاة حسن الأسمر

وتوفي حسن الأسمر في 7 أغسطس 2011، إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 52 عامًا.