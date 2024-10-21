نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا الشربيني وهشام ماجد وسلمى أبو ضيف ضمن المبدعين الفائزين بجوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حضور شخصيات بارزة من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، مما يعكس تزايد أهمية وتأثير الحفل في الصناعات الإبداعية والثقافية

مي سلامة: جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور هي حلقة الوصل بين العاملين في الصناعات الإبداعية والثقافية

القاهرة - 20 أكتوبر 2024: للعام الثاني على التوالي، عادت كرييتف إنداستري ساميت بجوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور "The People's Choice Ramadan Awards"، ومعها سلسلة كبيرة من الجوائز لأفضل الأعمال الدرامية والإعلانية لعام 2024، حيث تُعد فرصة لتكريم الأعمال المفضلة لدى الجمهور والاحتفال بالإنجازات الاستثنائية في الصناعة الإبداعية.

أقيمت الفعالية لمدة يوم واحد في كايرو بيزنيس بارك، مشروع مصر إيطاليا العقارية الإداري المتكامل بالقاهرة الجديدة، وسط حضور فني كبير بجانب قادة من الصناعات الإبداعية والثقافية في مصر والشرق الأوسط للاحتفال بالإنجازات البارزة في أعمال رمضان، فضلًا عن إبراز دور الجمهور في اختيار الفائزين، مما يعزز من شمولية الفعالية ويجعلها احتفالية فريدة من نوعها للإبداع.

وقالت مي سلامة، الشريك المؤسس لكرييتف إنداستري ساميت: "النسخة الثانية من جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور تعكس بوضوح نجاح الفعالية وقوة تأثيرها في المشهد الإبداعي والترفيهي في المنطقة."

وأضافت: " إن ما يميز هذه الجوائز بشكل استثنائي هو الدور الحيوي للجمهور في اختيار الفائزين، حيث يعبر الجمهور عن آرائه ويلعب دور لجنة التحكيم، مما يخلق تجربة شاملة وشفافة تكرم أفضل الأعمال الدرامية والإعلانية. وقد شهدت هذه الدورة مشاركة قياسية من الجمهور، الذي بلغ عدد أصواته هذا العام أكثر من 400 ألف صوت، مما يعزز رؤية كرييتف إنداستري ساميت الرامية إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في مصر والشرق الأوسط. إذ تعمل الجوائز كحلقة وصل بين جميع العاملين في الصناعات الإبداعية والثقافية، وهي تجسد فلسفة القمة في التثقيف والتواصل والاحتفاء بالابتكار والإبداع".

وأكدت سلامة أن نسخة هذا العام شهدت منافسة قوية في تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية أو الإعلانية نظرًا لتنوع وجودة الأعمال، إلى جانب تحقيقها نسب مشاهدة عالية؛ مما جعل الجمهور في حالة من الحيرة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية التي ستعيش في وجدان الشعوب العربية لسنوات طويلة وكذلك أفضل الإعلانات الرمضانية المميزة في 2024، التي أثرت في قلوب المشاهدين، مما يجعلها احتفالية شاملة للإعلام والإبداع.

وخلال الفعالية، أعلنت "جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور" أسماء الفائزين في نسختها الثانية لعام 2024 التي شملت أفضل المسلسلات الرمضانية وأفضل الإعلانات التجارية، احتفاءً بالمبدعين الذين أثبتوا قدراتهم الإبداعية ونجاحاتهم في جذب اهتمام الجمهور خلال موسم رمضان 2024. يشكل هذا التكريم دليلاً على تميزهم وتأثيرهم الكبير في الصناعات الإبداعية، ومن الفائزين لهذا العام الذين نجحوا في تقديم أعمال استثنائية ومؤثرة في القلوب:



أولا - فئة الإعلانات:

أفضل وكالة إعلانات سينرجى

أفضل كاتب أغاني إعلانات تامر مهدي - ب لبن

أفضل فريق إبداع طارق نور للدعاية والاعلان أحمد أبو شادي-عبد الرحمن محفوظ-أحمد أشرف- كريم الساعي-سلمى مجاهد- يوسف القرشي- محمد زهير- أورانج

أفضل مدير إبداع حسين ضياء-بالم هيلز

أفضل إعلان أورانج

أفضل إعلان كوميدي البوادي-بالم هيلز

أفضل إعلان لشركة المصرية للاتصالات -وي

أفضل إعلان تحفيزي بنك القاهرة

أفضل مخرج إعلانات محمد الزيات-جهينة-بالم هيلز

أفضل فريق ما بعد الإنتاج Vivid Studios - مؤسسة أهل مصر- بنك البركة- العربية للتنمية- كادبوري مصر-إيلاف- فوري- ليبتون- مؤسسة مجدي يعقوب-أورانج-Seven



ثانيا فئة المسلسلات:

أفضل مسلسل كوميدي كامل العدد+1

أفضل مسلسل درامي 15 حلقة لحظة غضب

أفضل مسلسل درامي 30 حلقة الحشاشين

أفضل ممثل دراما عصام عمر- مسار إجباري

أفضل ممثلة دراما سلمى أبو ضيف-أعلى نسبة مشاهدة

أفضل ممثل دراما مساعد أحمد عيد- الحشاشين

أفضل ممثلة دراما مساعدة ليلى أحمد زاهر- أعلى نسبة مشاهدة

أفضل ممثل كوميدي هشام ماجد – أشغال شاقة

أفضل ممثلة كوميدية دينا الشربيني- كامل العدد +1

أفضل ممثل كوميدي مساعد مصطفى غريب- أشغال شاقة والكبير أوي الموسم الثامن

أفضل ممثلة كوميدية مساعدة آية سماحة – كامل العدد+ 1- خالد نور وولده نور خالد

أفضل مخرج لمسلسل 15 حلقة إسلام خيري- جودر

أفضل مخرج لمسلسل 30 حلقة بيتر ميمي - الحشاشين

أفضل كاتب مسلسلات دراما سمر طاهر- أعلى نسبة مشاهدة

أفضل كاتب مسلسلات كوميدي شيرين دياب-أشغال شاقة – رنا أبو الريش ويسر طاهر – كامل العدد +1

أفضل ممثل صاعد حمزة دياب – كامل العدد +1

أفضل ممثلة صاعدة لينا صوفيا - كامل العدد +1

أفضل ممثل طفل جان رامز - المعلم

أفضل ممثلة طفلة سيلينا محمد سعد - كامل العدد +1

-انتهى -

نبذة عن كرييتيف إندستري ساميت:

تأسست "كرييتف إنداستري ساميت" في عام 2014، وتلعب دورًا فعّالاً في تعزيز الفكر الإبداعي في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. توفر المنصة الرائدة مساحة تجمع نخبة من الخبراء والمبدعين في مختلف الصناعات الإبداعية والثقافية. تشمل فعالياتها الرئيسية مهرجان "كرييتف إنداستري ساميت" السنوي، الذي يعد أكبر تجمع للصناعات الإبداعية في المنطقة، و"جوائز رمضان للإبداع - اختيار الجمهور" التي تحتفي بأفضل الأعمال الدرامية والإعلانية الرمضانية من خلال تصويت الجمهور. تقدم "كرييتف إنداستري ساميت" آلاف الساعات من المحتوى، وبرامج الإرشاد المهني، وفعاليات التواصل المهني، مما يتيح الفرصة للجميع، من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين ورواد الأعمال إلى الطلاب وكل من بينهم، لتبادل الخبرات وقصص النجاح والأفكار الإبداعية التي تحولت إلى مشاريع ملموسة. تهدف القمة إلى بناء مجتمع تفاعلي للتواصل والتعلم والترفيه، وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.