قبل عرضه... تعرف على تفاصيل فيلم عين حورس



القاهرة - محمد ابراهيم -



يستعد الفنان محمود فارس لطرح أحدث أعماله السينمائية الجديدة،والتي تحمل اسم " عين حورس"،وفيلم عين حورس من بطولة محمد عز ومحمود فارس وهدير نبيل ونسمة باهي وندي بسيوني، وغيرهم من الفناني، ومدير التصوير أسامة بركات وإخراج جاسر جادو.



مشاركة محمود فارس في غموض



ومن ناحية أخرى، شارك الفنان محمود فارس، مؤخرًا في مسلسل غموض، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وشارك فيه مجموعة من الفنانين ومن بينهم محمود فارس، نهال عنبر، طاهر أبو ليلة، إلهام عبد البديع، ندى بهجت، إيساف، شمس، وغيرهم.



آخر أعمال محمود فارس



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمود فارس فيلم دولارات دولارات، والعمل من بطولة الفنان نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، صلاح عبد الله، محمود حافظ، راندا البحيري، ميدو عادل، أمينة، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف طارق رمضان وإخراج محمد خضري.