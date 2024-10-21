القاهرة - محمد ابراهيم - "إنتظروا مازن".. هكذا روّج الفنان أحمد جمال سعيد لمسلسل وتر حساس

يخوض الفنان أحمد جمال سعيد تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل "وتر حساس" والذي من المقرر عرضه يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري على شاشة قنوات On.

الفنان أحمد جمال سعيد

أحمد جمال سعيد يروّج لمسلسل وتر حساس



وحرص الفنان أحمد جمال سعيد على الترويج للعمل من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث قام بنشر البرومو الرسمي الخاص بالعمل، وعلق قائلًا:

"إنتظروني في مسلسل وتر حساس في دور مازن، على قناة on حصريًا إبتداءً من الأحد 27 أكتوبر".

https://www.instagram.com/reel/DBWkF7As50x/?igsh=OTl3cjlwNnRiN3pn



صناع مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس هو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، وهو مكون من 45 حلقة، ويشارك في بطولته كوكبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدي كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمري، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال الفنان أحمد جمال سعيد

الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قدمها الفنان أحمد جمال سعيد هو مسلسل كامل العدد +1 والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقدم من خلال العمل شخصية "طارق".