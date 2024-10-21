نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات ليلية إسرائيلية على البقاع وضاحية بيروت الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام لبنانية رسمية بأن إسرائيل شنت غارة على منطقة البقاع في شرق لبنان الأحد، مشيرة إلى أنها «استهدفت مؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله».

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية أن غارات إسرائيلية شنت على ضاحية بيروت الجنوبية استهدف بعضها «مؤسسة القرض الحسن» التابعة لـ«حزب الله»، بعدما حذر الجيش من أنه سيضرب فروعها طالبا من السكان الابتعاد عنها. واستهدفت 3 فروع على الأقل لـ «مؤسسة القرض الحسن» في الغارات ولا سيما في حي السلم وبرج البراجنة.

كما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أمني لبناني أن «ضربات إسرائيلية استهدفت الأحد محيط مطار بيروت»، كما أشارت الوكالة إلى لقطات ترصد سحب دخان تتصاعد من مواقع قريبة من المرفق الحيوي.

وأضاف المصدر أن «ضربتين أصابتا أهدافا قريبة من المطار»، بينما كانت إسرائيل تشن غارات على مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن عدد الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بلغ 11، منها واحدة قريبة من المطار.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ في وقت سابق من يوم الأحد عشرات الغارات على مناطق لبنانية عدة منها ضاحية بيروت الجنوبية.