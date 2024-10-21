انت الأن تتابع خبر «ما تشتريش كريمات..!!» تاني وصفة مضمونة لعلاج تشققات الكعبين والنتيجة بعد اول استخدامها هتبقى ناعمة.. جننيهم بجمال خطوتك..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد تقشرات الكعبين من المشاكل الشائعة التي تؤرق الكثيرين، حيث تتسبب في مظهر غير جذاب وقد تؤدي إلى آلام في القدمين، لحسن الحظ، هناك وصفة طبيعية فعالة تساعد في علاج هذه المشكلة من أول استخدام، إليك وصفة بسيطة وسريعة لتحصلي على كعوب ناعمة ومرطبة.

مكونات الوصفة

زيت جوز الهند (2 ملعقة كبيرة)

عسل نحل (1 ملعقة كبيرة)

ملح خشن (1 ملعقة كبيرة)

عصير ليمون (1 ملعقة صغيرة)

خطوات التحضير والاستخدام

في وعاء صغير، امزجي زيت جوز الهند مع العسل وملح الخشن وعصير الليمون، حركي المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

قبل استخدام الوصفة، اغسلي قدميك جيدا بالماء والصابون، ثم جففيهما بلطف.

ضعي المزيج على كعبيك مع التركيز على المناطق المتقشرة، يمكنك استخدام فرشاة أو يديك لتدليك المزيج بلطف.

اتركي الخليط على قدميك لمدة 30 دقيقة، يمكنك وضع كيس بلاستيكي حول القدمين للحفاظ على الرطوبة.

بعد انتهاء الوقت، اغسلي قدميك بالماء الدافئ، ثم جففيهما بلطف.

يفضل استخدام مرطب خاص بالقدمين أو زيت جوز الهند بعد غسل الخليط لضمان ترطيب مثالي.

فوائد المكونات