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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أكاكوس الليبية: حقل الشرارة النفطي ينتج حوالي 274 ألف برميل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 10:25 صباحاً - العربية.نت_ أعلنت شركة أكاكوس للعمليات النفطية، التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان لها اليوم الأحد ارتفاع الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي إلى 274 ألفا و365 برميلا يوميًا.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قبل أسبوع، أن إنتاجها من النفط الخام والمكثفات بلغ 1.3 مليون برميل بعد عودة الإنتاج إلى مستويات ما قبل أزمة المصرف المركزي في البلاد.
وكانت ليبيا تنتج نحو 1.2 مليون برميل يوميا قبل وقف الإنتاج في حقول الشرارة والفيل والسدرة في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.
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