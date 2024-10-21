العالم اليوم - بلنيكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط.. هذه أبرز أهدافها

انتم الان تتابعون خبر بلنيكن يبدأ جولة في الشرق الأوسط.. هذه أبرز أهدافها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 12:25 مساءً - يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الإثنين، إلى إسرائيل ودول عربية في محاولة جديدة للدفع نحو وقف لإطلاق النار في غزة، عقب مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار بنيران إسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الجولة يتوقع أن تستمر حتى الجمعة، وسيبحث خلالها بلينكن في "أهمية إنهاء الحرب في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن أولا إلى إسرائيل، قبل ان يزور دولا أخرى في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن بلينكن سيبحث أيضا الترتيبات التي ستتم لما بعد الحرب، التي تعتبر حاسمة للتوصل إلى اتفاق، وسيسعى إلى "حل دبلوماسي" في لبنان حيث تخوض إسرائيل منذ نحو شهر مواجهة مفتوحة مع حزب الله المدعوم من إيران.