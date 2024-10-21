نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري البورسعيدي يعلن ملعبه الجديد للدوري الممتاز وموقف مباريات الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النادي المصري البورسعيدي أنه سيستضيف مبارياته في الدوري الممتاز للموسم 2024-2025 على ستاد السويس الجديد.

وجاء ذلك في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، حيث أشار النادي إلى أن المباريات أمام الأندية الجماهيرية، مثل الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة، سيتم تحديد ملعبها من قبل رابطة الأندية.

نص البيان كالتالي:

"تقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مبارياته خلال الموسم الكروي الجديد 2024/2025 على ستاد السويس الجديد، باستثناء المباريات التي تجمعه مع الأندية الجماهيرية، حيث ستحدد لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة الملعب الذي سيستضيفها."