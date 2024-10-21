نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيوب: تغييرات كولر صنعت خلل كبير في أداء الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد أيوب نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الزمالك ضد بيراميدز كانت بطيئة للغاية، وهو عكس ما حدث في لقاء الاهلي وسيراميكا كليوباترا كانت المواجهة سريعة للغاية والأحمر كان محظوظًا بتسجيل هدف مبكر بخطأ دفاعي.

وقال أيوب عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي ارتكب أخطاء دفاعية كثيرة بالقرب من مرمى مصطفى شوبير، وهناك خطورة كثيرة كانت على مرمى الأهلي، ووضح أن هناك ضغوط نفسية كبيرة على اللاعبين، الأهلي لم يكن في أفضل مستوياته، لكن الفريق حسم الفوز بشخصية لاعبيه".

وأضاف: "مارسيل كولر قام بإجراء تغييرات عديدة في العناصر الأساسية وطريقة اللعب، وهو ما جعل هناك حالة خلل واضحة داخل الفريق، ولعب أمام سيراميكا بطريقة 4-2-3-1 وشارك أفشة كصانع ألعاب، وإمام عاشور كان موجود في مركز الجناح ولم يكن موفق في اللقاء واكتفى بالظهور في لعبة واحدة سددها وارتطمت بالعارضة".

وواصل: "سيراميكا كليوباترا فريق جيد ويلعب بجماعية واستحوذ كثيرًا على الكرة وكان من الممكن أن يفوز باللقاء، ولكن شخصية الأهلي حسمت اللقاء، وأعتقد أن كولر كان يركز على لقاء الزمالك في نهائي السوبر المصري، أم أنه قام بإراحة اللاعبين لشعورهم بالاجهاد خصوصا الدوليين".

وأكمل: "طاهر محمد طاهر سجل هدفين وقاد الأهلي للفوز، رغم أنه لا يجيد كل مهام رأس الحربة الصريح، ولكن الفريق تمكن من الانتصار في النهاية".

وأشار إلى أن مواجهة بيراميدز والزمالك، تحت قيادة محمد معروف كان له بعض الاخطاء الغير مؤثرة والحكم ظهر مهزوز في بعض الحالات،