نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب كريم عبد العزيز عن استلام تكريمه من "creative summit " لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل الفنان كريم عبد العزيز على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل " الحشاشين" وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الإبداع "creative summit ".

ولظروف تصويره بالخارج في تركيا أرسل كريم عبد العزيز كلمة خاصة للتكريم وقال كريم عبد العزيز:' أصعب دور عملته في حياتي وأصعب شخصية عملتها وفرحان بالجائزة دي جدا وفرحان بجائزة الاستاذ تامر مرسي وجائزة د بيتر ميمي، وبهدي الجائزة دي لاخواتنا الراحلين اللي كان ليهم دور رئيسي في العمل حسام شوقي وفتحي إسماعيل".

آخر أعمال كريم عبد العزيز على الشاشة الصغيرة، فكان مسلسل "الحشاشين"، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر حول شخصية "حسن الصباح"، زعيم جماعة الحشاشين الإرهابية.

شارك في بطولة المسلسل بجانب كريم عبد العزيز مجموعة من النجوم، مثل نيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.