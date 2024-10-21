وفاء عامر تهنئ نهال عنبر بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة وفاء عامر على تهنئة صديقتها الفنانة نهال عنبر بعيد ميلادها، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل.

الفنانة وفاء عامر

منشور الفنانة وفاء عامر على حسابها على موقع انستجرام

قامت الفنانة وفاء عامر بنشر صورة للفنانة نهال عنبر، وعلقت عليها من خلال خاصية الكابشن، قائلةً:

"كل سنة وإنتي بخير لأنك فيكي خير".

منشور الفنانة وفاء عامر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام



أحدث أعمال الفنانة وفاء عامر

والجدير بالذكر أن أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت فيها الفنانة وفاء عامر هو مسلسل "حق عرب" الذي كان واحد من أبرز المسلسلات المنافسة في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، والذي قدمت من خلاله دور "صباح"، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل حق عرب

وقد شارك في بطولة مسلسل حق عرب نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، كارولين عزمي خليل، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، والإخراج لـ إسماعيل فاروق.

آخر أعمال الفنانة نهال عنبر

أما عن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر فـ يذكر أنها شاركت في مسلسل بدون سابق إنذار، الذي تم عرضه في شهر رمضان الكريم لهذا العام الحالي 2024، وهو من بطولة كلا من آسر ياسين، عائشة بن أحمد، وآخرين من النجوم ومن كتابة سمر طاهر وعمار صبري، وإخراج هاني خليفة.