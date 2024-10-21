نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا أحتفلت جوري بكر بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها و جمهورها من أحدث جلسة تصوير تعرضت لها، احتفالًا بمناسبة عيد ميلادها الذي أتمت فيه ال 36 عامًا، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور الفنانة جورج بكر

علقت جوري، على المنشور الذي شاركته احتفالًا بعيد ميلادها قائلة: "سنه من عمري مضت بحلوها ومرها يا ام تميم، وسنه جديده من عمري اعانقها بداخل حضن اجمل هديه رب العالمين رزقني بيها ابني، شكرا يارب علي كل نعمك، شكرا ليكم شكرا لكل حد هنناني في عيدي بحبكم".

جوري بكر المتألقة

إطلالة الفنانة جوري بكر

ظهرت جوري، و هي ترتدي فستان تداخلت به ألوان الأحمر و الأزرق و البني حيث كان أنيقًا يليق بها، و من الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ باللون البني و تركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة جمالية قد نالت إعجاب الجمهور.

جوري بكر في أحدث ظهور لها

أحدث أعمال الفنانة جوري بكر

لقد شاركت جوري بكر في مسلسل "برغم القانون" حيث تألقت و أبدعت بدورها المحامية "سوسن" و كان لها أداء متميز منذ بداية عرض المسلسل مؤثرة بالأحداث حيث حقق مسلسل "برغم القانون" نجاحًا كبيرًا و تفاعل مع الجمهور بطريقة مدهشة.

أحداث مسلسل "برغم القانون"

تدور الأحداث في إطار درامي تشويقي ممتع، حول ليلى الذي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، وبعد رحلة بحث، تكتشف هروبه تاركا طفلين وهما ليلى وهاشم، بعد زواج عشر سنوات، وتحاول الوصول لسر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة الذي جمعت بينهما.

طاقِم عمَل مسلسل "برغم القانون"



مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام.