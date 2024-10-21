نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: انهيار مصطفى فتحي عقب انتهاء مباراة الزمالك وتدخل مدرب بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، دخل في حالة من البكاء الشديد عقب انتهاء مباراة الزمالك وخسارة بيراميدز بركلات الترجيح، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مصدر داخل نادي بيراميدز أكد أن مصطفى فتحي منهار والجهاز الفني واللاعبين حاولوا تهدئته والتدخل لتخفيف الضغط العصبي الواقع عليه نتيجة ركلة الجزاء التي أهدرها أمام الزمالك".

وتابع: "مصطفى فتحي يشعر بالذنب وحمل نفسه مسؤولية الخسارة وضياع مجهود الفريق وعدم التأهل للمباراة النهائية للسوبر المصري، لكن المدير الفني للفريق طالبه بالهدوء وعدم تحميل نفسه ما لا يطيق".