نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عبدالحميد: مباراة الأهلي وسيراميكا بطابع أوروبي وبيراميدز استسهل مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، إن فريق سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة جدًا ضد الأهلي رغم الخسارة، والمباراة كانت بطابع أوروبي بخلاف مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

وتابع تامر عبدالحميد خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "هدف الأهلي الأول ضد سيراميكا كليوباترا من خطأ اللاعب محمد عادل، وتوقيت الهدف أحبط لاعبي سيراميكا".

وأكمل:" بيراميدز يمتلك فريق قوي للغاية واستسهلوا مباراة الزمالك، رغم أن الفارس الأبيض قدم مباراة رائعة".

واستطرد:" من وجهة نظري، صديق ايجولا لم يقدم مستوى جيد في ظهوره الأول مع بيراميدز ضد الزمالك اليوم".

وأردف:" أحمد فتوح سيعود بشكل قوي لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك".

وأختتم تامر عبدالحميد:" أرفض دخول محمد ناجي جدو في المظلومية من الحكام".