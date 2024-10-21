نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبدالحليم: صعود الأهلي والزمالك لنهائي السوبر "منطقي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق، أن صعود القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك لنهائي السوبر المصري أمر منطقي للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض كان أفضل أمام بيراميدز رغم استحواذ الأخير على الكرة كثيرًا في اللقاء.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك نجح في حسم لقاء بيراميدز بفضل تألق محمد عواد حارس الفريق، وللمرة الثانية خلال فترة وجيزة يتألق الحارس بشكل جيد، ولا بد من النهاية من تهئنة الزمالك".

وأضاف: "الزمالك افتقد عمر جابر ودونجا في التشكيل الأساسي، وزياد كمال لم يظهر بنفس مستوى دونجا، ولكن عبدالله السعيد وخبرته في اللقاء أيضًا، ساهم في قوة وسط الفريق ونتمنى أن يستمر على نفس المستوى خلال اللقاءات المقبلة".

وواصل: "بيراميدز كان يمتلك لاعبين جيدين في الوسط، رمضان وتوريه ومهند لاشين، ولكن الزمالك نجح في التعامل جيدًا مع الثلاثي، ومدرب بيراميدز اراح لاعبي الفريق الأبيض بعدما سحب رمضان صبحي وإبراهيم عادل، وقيامه بوضع مصطفى فتحي على مقاعد البدلاء".

وزاد: "ايمن الرمادي مدرب جيد ومجتهد، ولعب مباراة كبيرة أمام الاهلي أيضا، وأرى ان المباراة القادمة ستكون صعبة للغاية بين الفريقين، والفريق الذي سيكون في قمة تركيزه سيحقق المكسب، وهي مواجهة دائما يفوز بها الاقل اخطاء".

وتابع: "هناك حالة اطمئنان لدى لاعبي الزمالك حاليا وكذلك الجماهير، عكس ما كان قبل السوبر الافريقي، والفريق اكتسب ثقة كبيرة بعد الفوز بركلات الترجيح".

وأشار إلى أن مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قام بإراحة لاعبيه اليوم من أجل المباراة النهائية، وسيعود إلى التشكيل الطبيعي في المواجهة المقبلة، بمشاركة حسين الشحات ومروان عطية ووسام أبوعلي، وكل لاعب سيلعب في مركزه.

وأتم: "اتمنى ان تخرج المباراة النهائية بمستوى يليق بالفريقين، وبالطبع أتمنى الزمالك يتوج باللقب".