نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: الغاء هدف بيراميدز أمام الزمالك قرار صحيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن محمود عاشور حكم الفيديو في لقاء الزمالك وبيراميدز، كان موفقًا في عدم احتساب هدف يوسف أوباما بسبب وجود حـالة تسلل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "أرى أن هناك إساءة لـ محمود عاشور من جانب جدو مدرب بيراميدز، وهناك تشكيك في ضمير الحكم، وهو نفس الحكم الذي استدعى محمد معروف لاحتساب ركلة جزاء واضحة لصالح بيراميدز".

وأضاف: "الحكام المصريين قدموا مستوى جيد في مباراة صعبة وسط أجواء حارة خصوصا لقاء الزمالك وبيراميدز، وقرارات معروف وباقي الحكام في احتساب ركلة جزاء أو الغاء الهدف قرارات صحيحة ويستحقون التحية بعد الاداء الجيد".

وأشار إلى أن أحمد الغندور حكم لقاء الأهلي وسيراميكا قدم مستوى جيد أيضا مع باقي الحكام، وجميع القرارات سليمة بما فيهم احتساب الوقت بدل الضائع خلال الشوط الثاني.

وتابع: "وائل فرحان من الحكام المميزين وقرار احتساب هدف سيراميكا كان قرار سليم، وبشكل عام التحكيم كان رائعًا".

وأتم: "البداية جيدة للتحكيم المصري، واعتقد امين عمر سوف يدير النهائي بين الأهلي والزمالك، ومحمود ناجي لمواجهة المركز الثالث والرابع".