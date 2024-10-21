أبرز تصريحات المشاهير الذين تعرضوا لإنفصام بالشخصية (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة -

تعد قضايا الصحة النفسية، وخاصة الانفصام في الشخصية، من المواضيع المهمة التي أثرت على العديد من الأعمال الفنية عبر التاريخ. من الأفلام إلى الروايات والمسرحيات، تمكن الفنانون من تجسيد هذه الحالة المعقدة بأساليب متعددة، مما ساهم في زيادة الوعي حول هذه الاضطرابات.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المشاهير الذين تعرضوا لإنفصام بالشخصية

أنيستون كوتس



- شخصية مشهورة في مجال الفن، حيث عانت من الاضطراب وتمت مناقشة تجربتها بشكل علني.



ماري تيلر مور

- ممثلة أمريكية، عانت من مشاكل نفسية وتمت الإشارة إلى تجاربها مع الانفصام في الشخصية.

أوليفيا نيوتن-جون

- فنانة ومغنية، تحدثت عن تجاربها مع تحديات الصحة النفسية.

كيرت كوبين

- مغني رئيسي في فرقة نيرفانا، عُرف بمشاكله النفسية، على الرغم من أن حالته كانت أكثر تعقيدًا.

سلفستر ستالون

- الممثل الأمريكي الذي تحدث عن معاناته مع اضطرابات نفسية، بما في ذلك الانفصام.



ديمي لوفاتو

- المغنية والممثلة التي فتحت النقاش حول صحتها النفسية، بما في ذلك تجاربها مع الانفصام.



كيرت كوبين

- مغني فرقة نيرفانا، والذي عُرف بمشاكله النفسية، بما في ذلك الانفصام.



محمد شرف



- الفنان المصري الذي عانى من الاضطرابات النفسية وتحدث عن تجربته.



أحمد زكي

- الممثل المصري الراحل الذي عُرف بمشاعره العميقة وتجاربه مع الاضطرابات النفسية.

