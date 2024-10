أبرز الأعمال الفنية التي ناقشت الوسواس القهري (تقرير)

أحمد جودة - القاهرة -

يُعتبر الوسواس القهري من الاضطرابات النفسية التي تؤثر على حياة الأفراد بشكل كبير، حيث يتميز بتكرار أفكار أو سلوكيات غير مرغوب فيها تؤدي إلى قلق مستمر. وقد تناولت العديد من الأعمال الفنية هذا الموضوع من زوايا مختلفة، سواء كانت أفلامًا، مسلسلات، أو روايات.

تسلط هذه الأعمال الضوء على التحديات التي يواجهها المصابون بالوسواس القهري، وتساهم في زيادة الوعي حول هذه الحالة النفسية.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير، عن أبرز الأعمال الفنية التي ناقشت الوسواس القهري.



يروي الفيلم قصة عالم الرياضيات جون ناش، الذي يعاني من مرض الفصام والوسواس القهري، ويستعرض تأثير هذه الحالات على حياته وعلاقاته.

فيلم "As Good as It Gets" (كما لو كان الأفضل)