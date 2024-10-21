نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الريان المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحتضن ملعب أحمد بن علي مباراة قوية بين الريان القطري والأهلي السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2025.

يسعى كلا الفريقين لخوض اللقاء بشغف وتركيز عاليين، حيث يسعون لتحقيق الفوز وإرضاء جماهيرهم، لتحسين موقعهم في جدول الترتيب.

موعد مباراة الريان ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا 2025



تُقام المباراة في الجولة الثالثة من البطولة غدا الأثنين في تمام الساعة التلسعة مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيلة المتوقعة للريان في مواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: يونس

خط الدفاع: حازم، غاريسيا، أمارو، ناجي

خط الوسط: تريزيجيه، دي سارت، حاتم، بيرير

خط الهجوم: غيديس، بن شرقي.