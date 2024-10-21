الرياضة

تشكيل الريان المتوقع ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة -  

يحتضن ملعب أحمد بن علي مباراة قوية بين الريان القطري والأهلي السعودي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2025.

يسعى كلا الفريقين لخوض اللقاء بشغف وتركيز عاليين، حيث يسعون لتحقيق الفوز وإرضاء جماهيرهم، لتحسين موقعهم في جدول الترتيب.

موعد مباراة الريان ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا 2025


تُقام المباراة في الجولة الثالثة من البطولة غدا الأثنين في تمام الساعة التلسعة مساء بتوقيت القاهرة.

التشكيلة المتوقعة للريان في مواجهة الأهلي:

حراسة المرمى: يونس

خط الدفاع: حازم، غاريسيا، أمارو، ناجي

خط الوسط: تريزيجيه، دي سارت، حاتم، بيرير

خط الهجوم: غيديس، بن شرقي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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