نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق رضوان: الجزيري من أفضل المهاجمين في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي طارق رضوان، أن فريق الزمالك أصبح لديه روح عالية خلال الفترة الأخيرة وكانت سببا رئيسيا في التتويج بالسوبر الأفريقي وايضا في الفوز على بيراميدز.

وقال رضوان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "سيف الدين الجزيري من أفضل المهاجمين في الوطن العربي ولديه إمكانيات عالية ولاعب خطير جدا داخل الصندوق ومتحرك خارج المنطقة فهو مهاجم قوي بدنيا".

وأضاف: "ناصر ماهر لاعب صاحب مهارة عالية والهدف الذي صنعه للجزيري رائع للغاية، وهذا الموسم سيكون جيد لنادي الزمالك، وجوميز حفظ اللاعبين وأصبح هناك انسجام واضح".