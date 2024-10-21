نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا شحاته: هدف يوسف أوباما تسلل.. والفار في مصر يتم استخدامه عكس الخارج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث رضا شحاته نجم النادي الأهلي السابق، عن مباراتي الزمالك ضد بيراميدز والأهلي ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال رضا شحاته لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي واجه سيراميكا كليوباترا وتركيزه على مباراة الزمالك في نهائي السوبر، والرطوبة لم تؤثر على مباراتي السوبر اليوم من وجهة نظري".

وأضاف: "طاهر محمد طاهر من اللاعبين المهمين جدا في النادي الأهلي، ولو عايز تضايق المارد الأحمر استحوذ عبى الكرة، والهدف المبكر أربك حسابات سيراميكا كليوباترا".

وأردف:" أحمد القندوسي لاعب جيد ويقدر يستلم الكرة وسط أربعة لاعبين، وتغيير مركز إمام عاشور اثر على مستوى النادي الأهلي اليوم ضد سيراميكا كليوباترا".

وأختتم حديثه قائلًا: "هدف يوسف أوباما في شباك الزمالك تسلل، والفار في مصر غير ما يتم استخدامه في الخارج".