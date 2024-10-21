العالم اليوم - بطل أولمبي سابق يواجه السرطان: أعيش آخر سنوات حياتي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 21 أكتوبر 2024 04:27 صباحاً - أعلن كريس هوي، أحد أفضل الدراجين البريطانيين البطل الأولمبي السابق، أنه "في المراحل النهائية من حياته"، بعد انتشار مرض السرطان في جسده.

وتم تشخيص هوي بمرض السرطان العام الماضي، وقيل له إنه أمامه عامين إلى 4 أعوام ليعيش.

وقال هوي (48 عاما) لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية: "رغم أن الأمر لا يبدو أنه طبيعي، فإنه طبيعي جدا. تعلم جيدا أننا ولدنا لنموت جميعا، وهذا جزء فقط من العملية".

وتابع: "أنا محظوظ لأن لديّ دواء سأتناوله ويمنع انتشار المرض لفترة طويلة قدر الإمكان".

وتم الكشف عن أورام في كتفه وفخذه وحوضه وعموده الفقري وضلعه فضلا عن البروستاتا، وهي غير قابلة للشفاء حسبما تم إبلاغ هوي.

وشارك هوي لأول مرة في الألعاب الأولمبية بنسخة سيدني عام 2000، حيث فاز بالميدالية الفضية في سباق السرعة للفرق للرجال.

وتوج بأول ميدالية ذهبية له في أثينا عام 2004 في سباق ألف متر ضد الساعة للرجال، قبل أن يصبح اسما مألوفا في بريطانيا بفضل إنجازاته في أولمبياد بكين 2008، حيث فاز بـ3 ذهبيات في 3 سباقات مختلفة.

وفي دورة لندن عام 2012 فاز بميداليتين ذهبيتين أخريين، واعتزل باعتباره أنجح رياضي أولمبي في تاريخ فريق بريطانيا، رغم أن زميله في رياضة الدراجات على المضمار جيسون كيني تجاوزه لاحقا.