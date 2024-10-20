انت الأن تتابع خبر بدون جراحة وله عمليات تجميل؟!.. بمكونات طبيعية حضري مورد الشفايف في الييت وهتنبهري من النتيجة..إليك الطريقة!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تهتم العديد من الفتيات بتوريد الشفاه والحصول على مظهر ناعم وصحي، حيث تسعى الكثيرات للعثور على طرق طبيعية تساعد على التخلص من التشققات والعيوب التي تصيب الشفاه، خاصة وأن الشفاه الداكنة قد تكون مصدر إزعاج لهن في الوقت الحالي، يزداد الإقبال على مراكز التجميل لمعالجة هذه المشكلة والحصول على شفاه وردية وناعمة لذا، نقدم لكم اليوم بعض الوصفات الطبيعية والآمنة التي يمكن تنفيذها بسهولة في المنزل لتوريد الشفاه.

وصفة العسل والسكر لتوريد الشفاه

تعتبر وصفة العسل والسكر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تساعد في توريد الشفاه بفعالية وأمان لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بخلط ملعقة صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من العسل حتى يتشكل لديك خليط متجانس.

افركي شفاهك بالخليط برفق باستخدام حركات دائرية، ثم اشطفيها بالماء الدافئ، ستلاحظين النتيجة الفورية حيث تصبح الشفاه وردية وناعمة.

وصفة الفراولة لتوريد الشفاه

تتميز الفراولة بقدرتها على منح الشفاه لونا وردي طبيعي وجذاب، لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بهرس 5 حبات من الفراولة متوسطة الحجم و امزجيها مع ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز.

ضعي الخليط على شفتيك بلطف، ويفضل تطبيقه مساء قبل النوم، ثم اتركيه حتى الصباح.

في الصباح، اشطفي شفاهك بالماء البارد لتحصلي على شفاه وردية وجذابة.

وصفة الكركم لتفتيح وتوريد الشفاه

يعرف الكركم بقدرته الفعالة على تثبيط إنتاج الميلانين المسؤول عن تصبغ الجلد، مما يجعله خيارا ممتازا لتفتيح وتوريد الشفاه الداكنة، لتحضير هذه الوصفة:

امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع كمية مناسبة من الحليب حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي الخليط على شفتيك و دلكيه لمدة 5 دقائق، ثم اشطفيه بالماء البارد.

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