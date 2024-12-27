طريقة عمل الكبده الإسكندراني بالثوم زي العربات وبطعم ورائحة لا تقاوم

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رياض - احمد صلاح - من لا يرغب في تناول الكبده الإسكندراني بطعمها الرائع والمميز، فالكثير من الأشخاص يحبون تناول الكبده من على عربات الشوارع، والتي تكون رائحتها مميزة ورائعة، ولكن هل جربت بنفسك أن تصنعها في المنزل بدون أي جهد أو وقت، كما أنك ستحصل عليها بطعم رائع وأيضا تضمن نظافتها، وتقوم بوضع المكونات كما ترغب بها، وإليك طريقة عمل الكبده الإسكندراني على الطريقة الإسكندرانية، وبطعم رائع ومميز، وبدون أي تكلفة.

الكبده الإسكندراني

أصنعي بنفسك أحلى طبق كبده إسكندراني بطعم رائع، ولكل عشاق الكبده، إليك أفضل طريقة لعمل الكبده الإسكندراني، وبطعم لا يقاوم، وسيعشقها كل من حولك لطعمها المميز والرائع، وإليك المكونات المطلوبة حتى تكون معك ناجحة وبطعم لا يقاوم، وتبهري بها كل من حولك.

مكونات عمل الكبده الإسكندراني

حضري هذه المكونات البسيطة، والتي سوف تساعدك في أن تصنعين أقوى طبق كبده بطعم لا يقاوم، ومميز في وجبة الغداء أو العشاء أو في أي وقت تحبينه،

والمكونات المطلوبة لعمل الكبده هي كالتالي:

نصف كيلو من الكبده البلدي.

5 حبات فلفل ألوان أو أخضر كما تحبين.

10 فصوص ثوم.

ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة.

ملح حسب رغبتك.

3 ملاعق زيت نباتي.

ليمونه.

ربع كوب حليب.

ملعقة فلفل أسود.

طريقة عمل الكبده الإسكندراني

تقومين بإتباع تلك الطريقة كما هي حتى تحصلين على أفضل نتيجة،

وتكون مميزة كمطاعم الكبده، والطريقة لعملها هي كالتالي: