انت الأن تتابع خبر لاتحتاج الى الرجيم .. الأميرة إيمان تكشف عن وصفة موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن بشكل كبير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت الأميرة “إيمان” بنت عبدالله الثاني عن طريقة فعالة لفقدان الوزن بسرعة ودون الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صارم وأوضحت أنها استخدمت وصفة الشوفان مع الزبادي، التي تساعد في تنظيم الشهية، وتمكنت من فقدان وزنها في فترة زمنية صغيرة.

لم تعتمد إيمان على الرياضة فقط لإنقاص وزنها

بل اتبعت أيضا نظام غذائي متوازن يتضمن وجبات الفطور والغداء والعشاء وأوضحت إلى أنها تناولت ثلاث وجبات يوميًا بالإضافة إلى الفواكه بشكل منظم، حيث يمكنها تناول تفاحة أو موزة خلال اليوم مع الحرص على تناول الخضروات أيضًا.

طريقة التخلص من الوزن الزائد

اعتمدت الأميرة إيمان على تناول أطعمة تعزز الطاقة في وجبة الإفطار، وفي وجبة العشاء، كانت تختار أطباق مثل الزبادي أو الشوفان مع الزبادي وإذا شعرت بالحاجة إلى طاقة خلال المساء، فتتناول الخبز الأسمر مع الجبن أو البيض، بينما تتجنب تناول الطعام تماما بعد الساعة السابعة مساءً.

وجبات خفيفة صحية