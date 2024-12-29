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أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق، حقيقة تأخر إعلان قرارات لجنة الانضباط في أحداث الموسم الماضي وإخفاء خطاب الاتحاد الإفريقي بشأن تحديد بلد استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، والعديد من القضايا الجدلية الأخرى في فترة إدارته.

حقيقة تأخر إعلان قرارات لجنة الانضباط باتحاد الكرة

وقال علام في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر 2: "الإخفاق ينسب للاتحاد والفوز ينسب للاعبين والجهاز الفني، بينما حققنا عدة نجاحات منها طفرة كبيرة في عقود الملابس".

وعن عدم إعلان الاتحاد لقرارات لجنة الانضباط قال: "مجلس الإدارة ليس مختصًا بإعلان قرارات اللجنة ولا علاقة لنا بذلك، وأرى العقوبات عادية للغاية ولو كان الأمر لدى لجنة المسابقات لصدرت العقوبات في وقتها مباشرة".

وأضاف "إيقاف جوزيه جوميز على مدرب الزمالك لمدة مباراتين ولا أعرف لماذا لم يتم إسناد الأمر لإدارة المسابقات التي تنص لائحتها على إيقافه لـ 8 مباريات".

وقال: "الزمالك ليس ملزمًا بسداد غرامة مدربه السابق جوزيه جوميز، سيتم خصمها من مستحقاته وإن لم يكن له مستحقات كنا سنخطره بالغرامة".

تصريحات جمال علام لم يتم إخفاء خطاب استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب تواجد أعضاء اتحاد الكرة في الكاميرو مع منتخب مصر



وعن إخفاء خطاب كاف في نهائي دوري أبطال 2022 قال: "هذا جدل استمر لـ 3 سنوات، وبدأ عملنا في 6 يناير وسافرنا مباشرة للكاميرون بسبب كأس أمم إفريقيا ولم يُعرض علينا أي خطابات، ثم أتانا خطاب من بيراميدز يطلب فيه تنظيم نهائي الكونفدرالية يوم 8 فبراير، ولكن الموعد النهائي كان 28 يناير وانقضى بالفعل".

وتابع "الأهلي لم يرسل أي خطاب بخصوص هذا الأمر وكذلك الزمالك لأن المتأهلين للنهائي لم يكونوا معروفين بعد ولم يتم إخفاء أي خطابات، وحضرت نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب مع الأهلي وكان الوضع وكأننا نلعب في مصر".

واختتم: "لو عاد بي الزمن كنت سأسعى لتنظيم هذا النهائي في مصر لأنك يجب أن تضع احتمالا مسبقا بتأهل الأهلي أو الزمالك للنهائي، وليس لدي مشكلة في الاعتذار لجماهير الأهلي لأني واحد منهم كمصري مثلهم، وكذلك الزمالك وأي نادٍ مصري آخر يشارك على الساحة الإفريقي، ولن أنكر أني زملكاوي وربما لن تصدق ولكني أحب كل لاعب مصري وهذه ميولي الحقيقية في الاتحاد".