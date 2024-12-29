شباب الأهلي يحجز مقعده في نصف نهائي كأس مصرف أبو ظبي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 5-5، مباراة النصر وضيفه شباب الأهلي، مساء اليوم، في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي للمحترفين.

خماسية شباب الأهلي حملت توقيع كلاً من فيديريكو كارتابيا (د23) من علامة الجزاء، مؤنس دبور “هاتريك” (د44، د55، د66)، وماتيوساو (د90+2).

فيما سجل كلاً من عادل تاعرابت (د50)، رينان (د57) بالخطأ في مرماه، علي مبخوت (د71)، ومروان أزرقان “هدفين” (د73، د75).

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين، انتهت بفوز شباب الأهلي بنتيجة 2-0، ليتأهل شباب الأهلي بمحصلة المباراتين (7-5) إلى الدور نصف النهائي.

وكان الشارقة تأهل لذات الدور بعد فوزه على الوحدة، بنتيجة 4-2 في مباراة الإياب، علماً أن مواجهة الذهاب انتهت بفوز الوحدة بنتيجة 1-0.