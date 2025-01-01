رئيس الوزراء يُعلن وصول الدفعة الأولى من دعم الاتحاد الأوروبى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 07:30 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، إن الاتحاد الأوروبي حول الدفعة الأولى أو الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر بنحو مليار يورو، ووصلت بالفعل الجمعة الماضي للبنك المركزي.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: أن "الدولة تتحرك في إطار خطة واضحة يجري العمل بها مع كل الجهات، سواء جهات دولية أو محلية عشان نحقق هدف استقرار الدولة".

وواصل: "إحنا شغالين في ملفات الطاقة كل الإجراءات اللي إحنا بنعمل عليها من الطاقة الجديدة والمتجددة، والرؤية بتاعتنا لها وقطاع الصناعة بشكل كامل"، متابعًا: "وزارة التخطيط أعلنت عن نتائج الريبع الأول من العام المالي الجاري، وحققنا نمو 3.5% ودا رقم مهم جدًا".