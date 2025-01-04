مكون خارق لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات لن يتوقف شعرك عن النمو

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رياض - احمد صلاح - مكون خارق لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات بعد المعاناة من استخدام المواد الكيميائية غير المفيدة، يبحث الكثير من الناس عن تركيبات طبيعية لنمو وتطويل الشعر، على العكس من ذلك، فمن المحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على جلد الرأس، لذلك سوف نقدم بعض الوصفات الفعاله الطبيعية لتمديد وتنعيم الشعر .

مكون خارق لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات

نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا أفضل الوصفات الطبيعية التى تعمل على تطويل وتكثيف الشعر بسرعه:-

زيت الخروع للشعر

من ضمن الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية هو زيت الخروع الذي يساعد بشكل ممتاز على الحفاظ على رطوبة الشعر.

بالإضافة إلى خصائصه المضادة للبكتيريا، فهو أيضًا طريقة فعالة لعلاج جفاف فروة الرأس وإزالة قشرة الرأس.

يعمل هذا على تجديد فروة الرأس والاستفادة الكاملة من الزيوت لتغذية الشعر من الداخل.

المقادير

ملعقة واحدة قليلة من زيت الخروع.

طريقه الاستعمال

قومي بوضع زيت الخروع في إناء ثم بعد ذلك قومي بوضعه في الميكروويف لمدة لا تقل عن عشرة ثوانٍ، ثم استخدمي أطراف أصابعك لتدليكه.

بعد ما تم تدليك فروة الرأس بزيت الخروع، اتركيه على الشعر الجاف لمدة حوالي 15 دقيقة، ثم يتم شطف الشعر جيداً، ثم قومي بغسله بالشامبو.

صفار البيض

يعد صفار البيض أيضًا أحد أفضل تركيبات تطويل الشعر، ومن الممكن استعماله بيسر.

ضعي قطعتين من صفار البيض و2 ملعقة ممتلئة من زيت الزيتون البكر الممتاز على فروة الرأس لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالماء البارد، ثم اغسلي شعرك بالشامبو لإتمام هذه العملية.

خل التفاح والعسل

العسل من العناصر الغذائية الغنية بالمعادن والفيتامينات التي يمكن استخدامها لعلاج أطراف الشعر.

ويعتبر فاكهه الافكادو يحتوي علي الكثير من الدهون الاساسية ويحتوي الموز ايضا علي السيليكا التي تعمل علي نمو وتكثيف الشعر.

العناصر المستخدمة:

ملعقة واحدة كبيرة عسل.

1 ملعقة ممتلئة من الزبادي العادي.

وكذلك ملعقة واحدة ممتلئة سكر بني.

1 ملعقة ممتلئة بطاطس مهروسة.

كذلك ملعقة واحدة ممتلئة من الأفوكادو.

1 ملعقة ممتلئة من خل التفاح.

طريقة استعمال الوصفة: