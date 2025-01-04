الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن عقوبة فينيسيوس جونيور

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 11:52 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن العقوبة المحتملة التي سيتعرض لها النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، عقب طرده أمام فالنسيا.

وجاء الطرد بعد استفزاز حارس فالنسيا، ستول ديميتريفسكي، للجناح البرازيلي بجذبه من قميصه أثناء سقوطه أرضاً، ونهض لاعب الريال بعدها للرد عليه عبر القيام بدفعه في وجهه.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن العقوبة ستكون الإيقاف لمدة مباراتين فقط حيث لم تُعتبر الحادثة اعتداءً، مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الاستفزاز من جانب حارس فالنسيا.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يشعر بالغضب من قرار حكم اللقاء، سوتو جرادو، وكذلك حكم تقنية الفيديو “الفار” مونيز رويز، فيما يتعلق بتقييم حالة الطرد، وتجاهل استفزاز حارس فالنسيا، ولهذا يتحضر لتقديم استئناف ضد عقوبة الطرد.

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي، بشأن عقوبة فينيسيوس، قبل يوم الاثنين المقبل، عندما يلعب ريال مدريد مباراة في كأس الملك