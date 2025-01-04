انت الأن تتابع خبر هتبقي أميرة.. تبيض اليدين والرجلين بخلطة صاروخية هتزيل الأسمرار والجلد الميت مهما كان في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض الكثير من الفتيات والسيدات لاسمرار اليدين والرجلين إلى جانب جفافهم وحدوث التشققات بهم، ويحدث ذلك نتيجة اهمالهم وعدم ترطيبهم بشكل يومي، وكذلك القيام بالأعمال المنزلية الشاقة التي تسبب أضرار كبيرة لهم، حيث تقوم ربة المنزل بغسل المواعين، الغسيل، التنظيف، استخدام المنظفات القوية بواسطة اليدين، كذلك عدم الإهتمام بالقدمين، ارتداء الحذاء المنزلي، القيام بأعمال المنزل الشاقة أدى كل ذلك إلى اسمرارهم وحدوث تلك التشققات بهم لذلك قامت الكثير من هؤلاء بشراء الكريمات غالية الثمن للعناية بهم ولكن لم يجدي ذلك نفعا، لذلك قام الكثير منهن بالبحث عن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيحهم والتخلص من الجفاف وكانت وصفة النشا هي الحل المثالي لهم حيث تساعد على تنعيم البشرة وتفتيحها وسوف نوضح طريقة عمل تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة النشا لتفتيح اليدين والقدمين

تتكون تلك الوصفة من مكونات طبيعية تساعد على تفتيح البشرة، وهي سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل وسوف نوضح تلك المكونات من خلال النقاط التالية..

ملعقة نشا.

ماء ورد حسب الرغبة.

ملعقة خميرة.

ملعقة ترمس مطحون.

فازلين.

طريقة تحضير وصفة النشا

تحضر تلك الوصفة بخطوات بسيطة وسهلة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نتعرف على خطوات التحضير من خلال النقاط التالية :

نحضر النشا، الخميرة، الترمس المطحون ونضعهم في وعاء ونقوم بتقليبهم حتى تتجانس المكونات.

ثم نقوم بوضع الماء تدريجياً على تلك المكونات مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام كريمي.

نقوم بوضع الخليط على القدمين واليدين مع عمل الحركات الدائرية لهم.

نترك الوصفة على اليدين والرجلين حتى تجف تماماً ثم نقوم بفركها جيداً.

ثم نقوم بغسل القدمين والرجلين وتنشيفهم جيدا، ثم نقوم بترطيبهم بواسطة الفازلين عن طريق وضع طبقة رقيقة منه وتدليك القدمين واليدين بهم.

سوف نلاحظ مدى تفتيحهم والتخلص من الجفاف والتشققات وتكرر تلك الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة فعالة.

بفضل هذه الوصفة يتم الاستغناء عن جميع الكريمات غالية الثمن والتي لا تعطي أي نتيجة فعالة، تكون النشا من أهم المكونات الأساسية للتفتيح ويجب استخدامه في جميع وصفات التفتيح للحصول على نتيجة فعالة.

خلطة كريم جلوسلويد مع الليمون لتبيض اليدين