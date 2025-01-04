نصائح فعالة للتخلص من قشرة الشعر

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 11:52 صباحاً - التخلص من قشرة الشعر يتطلب مزيجًا من العناية المنتظمة بالشعر واستخدام بعض العلاجات الفعالة. إليك بعض النصائح الفعّالة للتخلص من قشرة الشعر:

استخدام شامبو مضاد للقشرة

اختاري شامبو يحتوي على مكونات مضادة للقشرة مثل زنك بيريثيون، الكيتوكونازول، أو حمض الساليسيليك. هذه المواد تساعد في تقليل نمو الفطريات التي تسبب القشرة.

غسل الشعر بانتظام

تأكدي من غسل شعرك بشكل منتظم ولكن بدون الإفراط. غسل الشعر مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع كافٍ لإزالة الزيوت الزائدة التي قد تساهم في ظهور القشرة.

تجنب استخدام الماء الساخن

الماء الساخن قد يزيد من جفاف فروة الرأس. استخدمي ماء دافئ لغسل شعرك للحفاظ على رطوبة فروة الرأس.

استخدام زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي

زيت جوز الهند له خصائص مرطبة ومضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في ترطيب فروة الرأس وتقليل القشرة.

زيت شجرة الشاي يعتبر من العلاجات الطبيعية المضادة للفطريات، ويمكن تدليكه على فروة الرأس بضع مرات في الأسبوع.

تقشير فروة الرأس

يمكنك استخدام مقشر طبيعي لفروة الرأس مثل خليط السكر البني مع زيت الزيتون أو الملح مع زيت جوز الهند. افركي فروة الرأس بلطف للتخلص من الخلايا الميتة التي قد تسبب تراكم القشرة.

الابتعاد عن المنتجات الكيميائية القاسية

تجنبِ استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية مثل الكبريتات أو البارابين. هذه المواد قد تسبب تهيج فروة الرأس.

حافظي على نظام غذائي صحي

تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا-3 (مثل الأسماك الدهنية والمكسرات) يمكن أن يساعد في تعزيز صحة فروة الرأس.

فيتامين B (مثل البيوتين) و الزنك يمكن أن يساهموا في صحة فروة الرأس والشعر.

شرب الماء الكافي

الحفاظ على ترطيب الجسم يشمل شرب كميات كافية من الماء. الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس ويقلل من جفافها.

تجنب التوتر

التوتر يمكن أن يكون عاملًا مساهمًا في ظهور القشرة، لذا حاولي الحد من التوتر من خلال ممارسة التأمل أو الرياضة أو تقنيات الاسترخاء.

استخدام خل التفاح

خل التفاح يمكن أن يكون فعالًا في استعادة توازن درجة الحموضة في فروة الرأس. امزجي ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء واشطفي شعرك به بعد غسله. اتركيه لمدة 5-10 دقائق قبل شطفه.

تجفيف الشعر بشكل طبيعي

تجنبِ استخدام أدوات تجفيف الشعر بشكل مفرط. جفاف الشعر قد يؤدي إلى تهيج فروة الرأس وزيادة القشرة.

استشارة الطبيب إذا استمرت المشكلة

إذا كانت القشرة شديدة أو لا تستجيب للعلاجات المنزلية، يفضل استشارة طبيب الجلدية، فقد تكون القشرة نتيجة لحالة طبية مثل التهاب الجلد الدهني أو الإكزيما.

باتباع هذه النصائح، يمكنك التخلص من القشرة بشكل فعال والحفاظ على صحة فروة الرأس.