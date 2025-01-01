العالم اليوم - أول تعليق من ترامب على حادث نيو أورليانز

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 07:23 مساءً - علّق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، على حادث الدهس وإطلاق النار في نيو أورليانز.

وقال ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "عندما قلت إن المجرمين القادمين أسوأ بكثير من المجرمين الموجودين في بلدنا، دحض الديمقراطيون ووسائل الإعلام الكاذبة هذا التصريح باستمرار، لكن تبين أنه صحيح".

وأضاف الرئيس الأميركي المنتخب: "إن معدل الجريمة في بلدنا بلغ مستوى لم يشهده أحد من قبل، قلوبنا مع جميع الضحايا الأبرياء وأحبائهم، بما في ذلك ضباط شرطة نيو أورليانز الشجعان".

وشدد على أنه: "ستدعم إدارة ترامب مدينة نيو أورليانز بشكل كامل أثناء التحقيق والتعافي من هذا العمل الشرير تماما".

وجاء تعليق ترامب بعد حادث دهس وقع في نيو أورليانز وأودى بحياة 10 أشخاص وتسبب أيضا في إصابة العشرات.

ماذا حدث؟

اصطدمت شاحنة بيضاء بحشد من الناس على الجانب الأيسر بين تقاطع شارعي كانال وبوربون.

السائق أطلق النار على الشرطة وأصاب اثنين من أفرادها بعدما صدمت مركبته الحشد.

شرطة نيو أورليانز: أكثر من 300 من أفراد الأمن كانوا في الخدمة وقت وقوع الحادث.

قُتل في الحادث 10 أشخاص على الأقل وأصيب 30 آخرون.

ذكرت إدارة الاستعداد للطوارئ في مدينة نيو أورليانز أن المصابين نُقلوا إلى 5 مستشفيات مختلفة على الأقل.

كانت الشرطة في نيو أورليانز قد كشفت أن سائق الشاحنة الصغيرة الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في المدينة الأميركية، الأربعاء، حاول "دعس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

وقالت المسؤولة في الشرطة آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي عقب الهجوم الذي أوقع 10 قتلى على الأقل، إن السائق "كان عازما بشدة على التسبب في مجزرة".

وأشارت إلى أنه أطلق النار من سيارته على شرطيين متسببا بإصابة اثنين منهما حالتهما مستقرة.

وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المحققين عثروا على عبوة ناسفة بدائية الصنع في موقع عملية الدهس.

وقالت أليثيا دنكان من الإف بي آي خلال مؤتمر صحفي بعد الهجوم: "نعمل على التأكد مما إذا كانت هذه العبوة قابلة للاستخدام أم لا".

ولم تحدد هيئة الطوارئ وقت الهجوم، لكن من المؤكد أن المنطقة كانت مكتظة بالأشخاص الذين كانوا يحتفلون بليلة رأس السنة في الحي التاريخي الشهير المعروف بـ"الحي الفرنسي".

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن شهود قولهم إن شاحنة تسير "بسرعة كبيرة" صدمت الحشد قبل أن يقفز سائقها ويبدأ في إطلاق النار، ما دفع الشرطة إلى الرد.